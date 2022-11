Governo Meloni | bollette e caro energia | tutte le misure nel Decreto Aiuti quater

(Di giovedì 10 novembre 2022) ll nuovo, il primo targato Giorgia, approda in Consiglio dei ministri. Un provvedimento da 9,1 miliardi di euro che si concentrerà soprattutto sulla proroga di alcuni interventi contro il. Praticamente certa la conferma dei crediti d'imposta per le imprese energivore così come del taglio delle accise sulla benzina. Da valutare, invece, una serie di altreche potrebbero rientrare nelo slittare alla legge di Bilancio. Innanzitutto la rateizzazione delle, che ilvuole introdurre: è da capire quando potrebbe essere avviata. Stesso discorso anche per i fringe benefit aziendali: l'esecutivo vuole innalzare ...

Sky Tg24

Come anticipato nei giorni scorsi, il primo provvedimento delcontro il caro bollette stanzierà in tutto 9 miliardi suddivisi in questo modo: tre miliardi andranno alla proroga, fino a ...... esemplificata dalla visita del presidente del Consiglio, Giorgia, e del ministro dell'... Sono oltre 40 le iniziative in programma, che, sebbene vedano ilitaliano in prima linea, ... Governo Meloni, news. Atteso oggi in Cdm il via libera al decreto sul caro bollette. LIVE Nonostante le polemiche messe in campo dalle opposizione sul limite del contante, il governo Meloni tira dritto e dal primo gennaio del 2023, il tetto all’uso del contante passa da mille a 5mila euro.“In un colpo solo il governo riesce a violare diritto internazionale e far sospendere i ricollocamenti dei migranti da Italia. Altro che difesa degli ...