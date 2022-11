Golf | Francesco Molinari e Tommy Fleetwood saranno i capitani dei team della nuova Hero Cup

(Di giovedì 10 novembre 2022) Inizia a prendere forma laCup 2023, evento che aprirà la prossima stagione del DP World Tour e che servirà come preparazione per l’attesissima Ryder Cup ospitata dal Marco Simone& Country Club di Roma. l torneo si disputerà dal 13 al 15 gennaio 2023 ad Abu Dhabi. Il torneo, fortemente voluto dal capitano delEurope Luke Donald, è strutturato sulla falsarigaRyder Cup e vedrà scontrarsi due squadre: una formata da atleti provenienti da Gran Bretagna ed Irlanda, l’altra composta invece da giocatori dell’Europa continentale. Un’iniziativa che può risultare molto utile per le scelte del capitano e come esperienza per i giocatori, oltre che certamente molto spettacolare. Ad aumentare il fattore spettacolo sono arrivate le scelte deidelle due squadre. Da un lato avremo ...

