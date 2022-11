Giovanni Santese | “Questo amore” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dall’11 novembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildiche anticipa ilalbum. “” è un brano che riporta l’ad una dimensione umana, celebra l’incontro e lo scontro, il consueto e lo straordinario, è un canto che toglie, ma che togliendo aggiunge un qualche cosa di più. Gli attimi che non abbiamo per dirci quanto ci amiamo, gli attimi sprecati nelle noie quotidiane, il tempo dedicato a desiderare sempre qualcosa di più. Commenta l’artista a proposito del brano: “cancella secoli di poesia alle storie d’ma ricambia con ...