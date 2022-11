Gianni Morandi | la dedica commuove i fan | spunta la foto dal passato

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il prossimo co-conduttore del Festival di Sanremo ha commosso i suoi fan con unadavvero speciale e unaunica.ha deciso di pubblicare unache ha commosso i suoi fan e che riguarda la sua vita privata. Non tutti sanno che il cantante ha sempre provato a mantenere intatta la sua privacy ma non ci è sempre riuscito. Il suo primo matrimonio è con l'attrice Laura Efrikian, ex annunciatrice della televisione da cui sono nati tre figli. Mariannaha sposato il cantante Biagio Antonacci, poi c'è Marcoe la piccola Serenavissuta solo poche ore. Il primo matrimonio diè poi naufragato e nel 2014 è arrivato un incontro speciale. Molto spesso il cantante pubblica ...

...Borsa, Mariapia Garavaglia, Patrizia Toia . A seguire ci sarà l'apertura della mostra 'Giovanni Marcora, la politica del coraggio' e l'inaugurazione della Fiera. Robertoroberto.tour 2023: le date dei concerti del cantante protagonista a Sanremo come conduttore. C'è chi a Sanremo trova il trampolino della sua carriera e chi la molla per rilanciare la propria ...Nonostante la fragorosa sconfitta di Milano e la sinistra somiglianza con la bulimica stagione dello scorso anno, il Bologna di Thiago Motta ha un sapore tutto nuovo ...«Ho passato 3 anni e 3 mesi senza salire sul palco, record assoluto della mia vita» spiegava l'altra notte Biagio Antonacci, con un calice in mano per festeggiare i 59 anni ...