GF Vip | Elenoire Ferruzzi rivela quante migliaia di euro ha speso per rifarsi

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nata uomo a Varese nel 1976,era già nota sui social quando Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente per il Grande Fratello Vip 7. Uscita dalla Casa a furor di popolo per le sue parole su Nikita Pelizon (che secondo lei “portava sfiga”),ha rilasciato numerose interviste nelle quali parlava sia dell’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, sia della sua vita e del massiccio ricordo alla chirurgia estetica per cambiare radicalmente il suo aspetto. GF Vip 7,parla degli interventi chirurgici a cui si è sottoposta negli anni Ed è stato proprio nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a “Le Iene” chehato quanto haesattamente per essere come è ora, ...