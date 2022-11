Gf Vip 7 | le anticipazioni della sedicesima puntata del reality

Leggi su isaechia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Stasera, giovedì 10 novembre, in prima serata su Canale 5 sedicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, ilshow prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa si è creato un complicato rapporto amoroso e non, tra Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con, sullo sfondo, Gianluca, l’ex di Antonella. Cosa succederà tra loro? All’affollato “menage”, si contrappone la storia di un “cuore solitario” alla ricerca di una “compagna”: Edoardo Tavassi, infatti, è pronto a trovare l’anima gemella. La troverà nella Casa? Sorprese in arrivo per Giaele De Donà e Luca Salatino. Al televoto: Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? A dare ulterioriin merito a ciò che succederà nel corso...