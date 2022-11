Germania | Gosens fuori dai convocati della Germania | la lista

Sfuma il sogno mondiale di Robin. L'esterno dell' Inter figura infatti tra gli esclusi della lista definitiva dei 26 convocati per Qatar 2022 resa nota dal ct dellaHans - Dieter Flick, che ha sciolto con qualche ora ...... ha diramato la lista dei convocati in vista del Mondiale in Qatar Hans - Dieter Flick ha diramato la lista dei convocati dellain vista del Mondiale in Qatar. Assentedell'Inter. ...(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Leroy Sané si, gli infortunati Marco Reus e Timo Werner no. Ma soprattutto riecco Mario Goetze, da lungo tempo fuori dal giro della Nazionale, ma reintegrato dal ...che dopo avere regalato con un gol nei supplementari all’Argentina l’ultimo titolo iridato alla Germania (2014), torna ai Mondiali dopo l’esclusione in Russia nel 2018. Fuori l’interista Robin Gosens ...