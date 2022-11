Gazidis saluta il Milan | ' Percorso pezzo di vita insieme | ho sentito il vostro calore

(Di giovedì 10 novembre 2022) "Ci tengo arvi prima di lasciare la mia famiglia rossonera. In quattro anni abbiamoundie ogni giorno hoil, la forza e la generosita', ...

Inizia cosi' il messaggio di Ivan, condiviso sulla pagina Facebook del Milan, dopo l'annuncio della conclusione del suo contratto come amministratore delegato del club il prossimo 5 dicembre. ...Un grande abbraccio: forza, lotta, vincerai" Milano 28/11/2021 - campionato di calcio serie A / Milan - Sassuolo / foto Image Sport nella foto: IvanIl Ceo del Milan , Ivan, lascerà ...'Ci tengo a salutarvi prima di lasciare la mia famiglia rossonera. In quattro anni abbiamo percorso un pezzo di vita insieme e ogni giorno ho ...Il saluto dopo l’annuncio della conclusione del suo contratto come amministratore delegato il prossimo 5 dicembre ...