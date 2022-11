Gazidis al passo d' addio ' Il Milan mi ha salvato' - Sport - quotidiano net

L'ad lascia la sua carica alla guida dei rossoneri: 'Quattro anni meravigliosi, conserverò sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la ...E se i rossoneri non tengono ildi Osimhen e compagni sarà dura poter pensare di raggiungere ... Il prossimo 5 dicembre, dopo quattro anni, Ivanlascerà ufficialmente il ruolo di CEO ...L’ad lascia la sua carica alla guida dei rossoneri: "Quattro anni meravigliosi, conserverò sempre nel cuore come mi hanno sorretto durante la malattia" ...Una sola rete nelle ultime sei partite. Tanti errori sotto porta, troppa sufficienza nei suoi ingressi in campo. Quando c’è bisogno di lui in campo, come qualche ora fa a Cremona. E ...