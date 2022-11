Garbagnate | Paolo Candusso ricrea Leonardo

(Di giovedì 10 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Da Vinci. Ha realizzato 100 modelli (tutti funzionanti) basandosi sui disegni del Genio. Un tesoro da salvare Il territoriose fra le sue innumerevoli risorse offre il patrimonio delle “macchine di” realizzate dall’artista, classe 1937, originario di Muris di Ragogna in provincia di Udine. Il Notiziario le ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...