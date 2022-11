Gaetano Galvagno è il nuovo presidente del parlamento siciliano

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 novembre 2022)ildell'Assemblea regionale siciliana. Il deputato di Fratelli d'Italia, giunto alla seconda esperienza a Sala d'Ercole, ha raggiunto la soglia della maggioranza assoluta alla seconda votazione. Galvagno ha ottenuto 43 voti su settanta. Undici le schede bianche, quattro preferenze sono andate al compagno di partito di Galvagno, Giorgio Assenza. Un voto ciascuno per gli undici deputati del Pd, una preferenza per Gennuso.Il più giovane di sempre"L'Aula ha eletto ilpiù giovane nella storia dell'Assemblea regionale siciliana. Un primato che è per me motivo di grande emozione e di grande responsabilità". Queste le prime parole espresse in Aula da Galvagno, eletto allo scranno più importante di Sala d'Ercole a 37 anni. "Un grande onore del quale mi auguro di essere degno", ha ...