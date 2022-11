Fratelli d' Italia sfiora il 29% | il M5s raggiunge il Pd La nuova Supermedia

(Di giovedì 10 novembre 2022) AGI - Ladi oggi fotografa un clamoroso "quasi sorpasso": è quello del Movimento 5 Stelle che aggancia il Partito Democratico al 16,9%. Cio' e' dovuto in parte a una leggera crescita dei consensi del M5S, ma soprattutto a un calo piuttosto consistente, anche questa settimana, del PD (-0,7%). Anche Forzacontinua il suo periodo poco felice, scendendo al 6,6%. Svetta in testa alla 'classifica' FdI che si rafforza con un sostanzioso +1,2% e arriva a 28,9%. Sostanzialmente stabili tutti gli altri partiti, con il Terzo Polo AZ/IV che sembra essersi plafonato intorno all'8%. I partitid'28,9 (+1,2) Partito democratico 16,9 (-0,7) M5s 16,9 (+0,3) Lega 8,4 (-0,1) Terzo Polo 8,0 (-0,2) Forza6,6 (-0,6) Verdi/Sinistra 3,8 (=) +Europa 2,7 (-0,1) Italexit 2,4 (+0,2) ...

Sul taglio del cuneo fiscale è ' ancora tutto in alto mare ', come fanno sapere dad', anche se la riduzione della pressione fiscale potrebbe riguardare soltanto chi ha un reddito ...Secondo gli ultimi orientamenti di voto, rilevati da Swg e resi noti durante il Tg La7 lunedì 7 novembre,d'è passato da una stima pari al 29,1 in data 31 ottobre 2022 al 29,4% in ... TAVAZZANO Festa del 4 Novembre senza Fratelli Italia La leader di Fratelli d’Italia vuole che l’Unione risolva la questione dei migranti, ma Bruxelles spera che sia lei a pensarci perché è occupata in altre crisi A Bruxelles la presidente del consiglio ...Si è svolto lo scorso lunedì 7 novembre presso il Circolo di Fratelli d’Italia di Ragusa il primo di una serie di incontri tematici, che vedrà interessati gli iscritti ed i simpatizzanti del partito n ...