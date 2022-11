Franco Battiato omaggiato da Pino Marino al “PeM Festival”

(Di giovedì 10 novembre 2022) VALENZA (AL) – Si chiude venerdì 11 novembre a Valenza con una serata omaggio aconla 17esima edizione del “PeM!– Parole e Musica in Monferrato”. La manifestazione piemontese di incontri, racconti e canzoni con la direzione di Enrico Deregibus si svolge solitamente tra fine agosto e inizio ottobre, ma la serata di venerdì prossimo è il recupero di un evento previsto per settembre e saltato per indisposizione dell’artista. L’appuntamento, che sarà a ingresso gratuito e senza prenotazione, è alle ore 21 al Centro Comunale di Cultura in piazza XXXI Martiri a Valenza. Sul palco, uno dei cantautori più inventivi e personali del panorama musicale italiano, presenterà la sua rivisitazione dal vivo di “Patriots” di ...

In quella data il Centro Comunale di Cultura farà da cornice ad un tributo a Franco Battiato. Protagonista d'eccezione sarà Pino Marino, uno dei cantautori più inventivi e personali del panorama musicale italiano.