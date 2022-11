Francia - Italia | Tajani | dalla Francia reazione sproporzionata

' Lasi rammarica profondamente che l'non abbia deciso di comportarsi da Stato europeo responsabile. La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che ...In, nel Regno Unito, in Svizzera e in Spagna ho sempre avuto l 'accredito direttamente sulla carta. Inti offrono un 'buono' valido per un altro acquisto (anche quando sbagliano loro a ...(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Sadio Mané fa parte della Nazionale senegalese che parteciperà alla fase finale dei Mondiali in Qatar. Il ct Aliou Cissé ...Segnali di ripresa importanti per il trasporto collettivo su autobus, dopo oltre due anni di difficoltà collegate allemisure di contrasto alla pandemia. I dati del settore attestano l’esistenza, in It ...