Francia | Deschamps | “Giroud sa cosa voglio da lui Su Theo Hernández…”

Il recupero è previsto direttamente per febbraio, dunque un'assenza ampiamente annunciata per ladi Didier. Si aggiunge alla lista vastissima dei giocatori infortunati che non ...Commenta per primo Didier, commissario tecnico dellacampione del Mondo, in conferenza stampa parla di Adrien Rabiot , centrocampista della Juventus convocato per il Mondiale in Qatar: "Ha cambiato tante ...Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps spiega in conferenza le sue convocazioni per i mondiali di Qatar 2022, soffermandosi in particolare su Giroud e Rabiot.Milan, in questi giorni stanno arrivando le convocazioni nelle rispettive nazionali per gli uomini coinvolti al Mondiale. Dopo la nostra conferma di ieri sera sull'esclusione di Maignan nella Francia ...