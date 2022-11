(Di giovedì 10 novembre 2022) Laha annunciato il congelamento immediato deldiche si trovano attualmente in, come protesta per il rifiuto delle autoritàne di lasciar attraccare ...

E' evidente che a effetto immediato, lasospende l'insieme dei ricollocamenti dei 3500 rifugiati attualmente in Italia e chiede a tutti i partecipanti a questo meccanismo, soprattutto la ... Francia: congeliamo ricollocamento di 3500 migranti ora in Italia Roma, 10 nov. (askanews) - La Francia ha annunciato il congelamento immediato del ricollocamento di 3500 migranti che si trovano attualmente ...