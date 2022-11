Francesco Chiofalo | rivelazioni shock su Antonella Fiordelisi | “È plagiata”

(Di giovedì 10 novembre 2022)stroncasvelando alcune, ecco cosa ha detto l’ex fidanzato della gieffina In un’intervista concessa a Fanpagesenza peli sulla lingua si è lasciato sfuggire pesanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Continua la saga dei fidanzati di Antonella Fiordelisi che ritengono di sapere cosa sia meglio per Antonella Fiordelisi meglio di Antonella Fiordelisi medesima. A parlare stavolta è, che abbandonando la tesi del "è ancora innamorata di me" che a questo punto ovviamente è ridicola anche solo da dire ad alta voce, ora difende Gianluca Benincasa e racconta come ..., l'ex di Antonella Fiordelisi ha lasciato un'intervista al sito ' Fanpage.it ' dove attacca duramente la gieffina, ma anche il padre e ammettendo di aver sentito al telefono anche ...Francesco Chiofalo stronca Antonella Fiordelisi svelando alcune rivelazioni shock, ecco cosa ha detto l'ex fidanzato della gieffina.Nel corso di un'intervista a FanPage, Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 7. Lenticchio, così soprannomi ...