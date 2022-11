Francavilla Fontana | Paolo Stasi | 19 anni | ucciso davanti a casa Indagine dei carabinieri | acquisite immagini di videosorveglianza

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ihanno acquisitoda impianti dinelle indagini per l’omicidio di ieri sera a. Nell’agguato di via Occhibianchi è statosua, il 19enne, figlio di un operatore radiofonico del territorio, ragazzo che gli amici arrivati sul posto hanno definito gentile e sempre disponibile. Ragazzo incensurato. Il parlamentare Mauro D’Attis preannuncia che chiederà un intervento del governo per la questione criminalità nel territorio. Una criminalità che coinvolge, specificamente a, i giovanissimi in questo periodo, tanto che il fenomeno delle baby gang è stato al centro di una riunione del ...

- Omicidio del 19enne, il sindaco Denuzzo : ' Sono sgomento. Poco prima il tavolo in Prefettura sulla sicurezza' . Così il sindaco di, Antonello Denuzzo ...Almeno due i proiettili andati a segno, l'agguato in via Occhibianchi nella cittadina della provincia di Brindisi. Indagini dei ...I carabinieri hanno acquisito immagini da impianti di videosorveglianza nelle indagini per l’omicidio di ieri sera a Francavilla Fontana. Nell’agguato di via Occhibianchi è stato ucciso, davanti a cas ...Brindisi, 19enne ucciso da colpi di arma da fuoco sulle scale di casa uno dei quali lo ha centrato al torace e purtroppo non gli ha dato scampo ...