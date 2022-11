Fra i dem senza entusiasmo ' Siamo in stato depressivo' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 10 novembre 2022) Viaggio in un partito sotto assedio anche in roccaforti come Palazzo Vecchio. Dopo l'uscita della consigliera Felleca, altri sono pronti ad abbracciare ...

LA NAZIONE

Rossoverdi e M5s verso l'intesa per le regionali del Lazio L'alleanza elettoraleil Pd e i ... Alla Camera gli ormai quasi ex alleati deihanno presentato un emendamento (firmatari Zaratti, ...Viaggio in un partito sotto assedio anche in roccaforti come Palazzo Vecchio. Dopo l'uscita della consigliera Felleca, altri sono pronti ad abbracciare ... Fra i dem senza entusiasmo "Siamo in stato depressivo" L’ex sindaco di Milano rinuncia all’offerta Pd. Nel Lazio rottura definitiva col M5S. Verso un patto dem col Terzo polo ...In Ohio confermato governatore DeWine. Il repubblicano Scott rieletto in South Carolina. I repubblicani vincono anche in Indiana e Kentucky ...