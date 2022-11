Fondi pensione | piangono i rendimenti -12 | 4%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 novembre 2022) A settembre 2022, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 10,1 milioni, in crescita di 410mila unità (+4,2 per cento) rispetto alla fine del 2021. A tali posizioni, che includono anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti di 9,1 milioni di individui. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Commissione di vigilanza sui(Covip). Inegoziali registrano un incremento di 278mila posizioni (+8 per cento), per un totale a fine settembre di 3,735 milioni. Alla crescita delle posizioni – si legge nel report – hanno contribuito, oltreché iper i quali già da tempo sono state attivate le adesioni contrattuali, ossia quelle che iscrivono automaticamente i nuovi assunti di diversi settori per effetto ...