Fondazione Kennedy una serata tra beneficenza e riconoscimenti al merito

(Di giovedì 10 novembre 2022) Milano ha ospitato il tradizionale gala di beneficienza dell’associazione Robert F.human rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini, impegnata nella difesa dei diritti umani e nell’educazione delle giovani generazioni. Durante l’evento, a cui ha partecipato come ospite d’onore Kerry, presidente onorario dell’associazione, accompagnata alla figlia CaraCuomo, sono state premiate personalità particolarmente meritevoli per la propria attività in ambito sociale. In particolare, isono andati a Maria Luisa Pellizzari, vice capo vicario della polizia, per l’impegno contro il bullismo e il cyberbullismo, a Francesca Di Carrobio, ad di Hermès Italia e Grecia, per le politiche aziendali in favore della diversità di genere e della disabilità, e ad Angelo Moratti, presidente di Angel ...