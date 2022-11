Fiumicino | scavano per la fibra ottica ma tranciano un tubo del gas | famiglie evacuate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022). Stavano scavando da diverso tempo per il passaggio dei cavi per la, con lavori che hanno interessato diversi tratti di strada nel Comune. Gli operai sul posto, però, intenti nelle operazioni, hanno inavvertitamente incontrato undel gas che, durante il lavori di scavo, è stato rotto con conseguente fuga di gas. Immediatamente è stato dato l’allarme per la grossa quantità di gas fuoriuscito che rappresentava, in quel momento, un certo pericolo per tutta la zona. Il fatto è accaduto nella mattina di oggi, giovedì 10 novembre 2022., stretta sui controlli: all’aeroporto tra furti e abusivismo dilagante Intorno alle ore 11.54 della mattinata di oggi, la S.O. dei Vigili del Fuoco è intervenuto a seguito di una segnalazione nel Comune di, ...