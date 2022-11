Gazzetta del Sud

Sequestrata quasi mezza tonnellata di, oltre a mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi. Gli incassi illeciti venivano trasferiti anche col sistema della cosiddetta "...Una storia dal ritmo incalzante che si svolge in un febbraio milanese dalle temperature polari fra partite didi vodka, gioco d'azzardo, sparatorie per il controllo del narcotraffico e ... Fiumi di droga dalla Spagna all'Italia, sei tonnellate di marijuana e hashish: 42 misure cautelari Trovati moltissimi video e foto hard di minorenni, divisi per età. La procura contesta nuove violenze nei riguardi di due giovani donne. Indagato per droga l'amico Leali ...Angelo e Giovanni hanno allestito il battello Amalassunta e hanno risalito il più grande fiume del pianeta ... Insieme al degrado, alle acque tossiche, alla droga e alla prostituzione emergono ...