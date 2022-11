Fiorentina | Jovic promosso anche dalla stampa | «Vittoria nel suo segno»

(Di giovedì 10 novembre 2022), Lukariceve la promozioneda parte delladopo lasulla Salernitana Laitaliana esalta Lukadopo ladellacontro la Salernitana. Il centravanti serbo, in ripresa dopo l’inizio difficile, segna e dà un contributo importante alla formazione viola, risultando sempre un punto di riferimento importante per i toscani nel corso dei 90 minuti. 7 pieno in pagella per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Terzic (Serbia),(Serbia), Martinez Quarta (Argentina), Nicolas Gonzalez (Argentina), ... Le tre competizioni in cui laè sempre in lizza prevederanno impegni anche ravvicinati. Ecco il ...... abile a girarsi in un fazzoletto e a servire ail pallone davanti alla porta. L aarriva adesso alla trasferta di Milano contro il Milan con il morale a mille : era dal 2018 che la ...Terza vittoria consecutiva della Fiorentina che grazie alle reti di Giacomo Bonaventura e Luka Jovic ha battuto 2-1 la Salernitana all'Artemio Franchi..La Fiorentina batte al Franchi la Salernitana per 2-1 e allunga la sua striscia di vittorie consecutive (cinque: tre in campionato e due in Conference League), ...