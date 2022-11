Fetterman dopo l’ictus batte anche Oz E la Pennsylvania sorride ai dem

due anni dall'ultima volta, i cittadini americani tornano alle urne per le elezioni di metà ... In mattinata, Biden ha strappato al Gop la Pennsylvania con il candidato John. Ad ora, Trump ...Il Senato invece resta in bilico anche se la vittoria di Johnin Pennsylvania contro il ... Resta inoltre l'incognita delle contestazioni,i primi sospetti di brogli agitati da Donald ...E' quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Fox. Per i democratici e Fetterman, in via di recupero dopo un ictus che lo ha colpito durante le primarie, si tratta di un successo importante in uno swing ...Secondo una proiezione di Nbc, alla "House" ai dem andranno 214 seggi, mentre i repubblicani ne avranno 221. Al Senato prosegue il testa a testa con i repubblicani a 49 seggi contro i 48 dei democrati ...