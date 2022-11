Feronia | la dea romana della natura a cui era caro il mese di Novembre

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Dea, protettricefertilità e divinitàonorata dai Romani e dai Sabini. Nel nuovo appuntamentorubrica ClassicaMente, la figura portatrice di armonia fra gli uomini e nella, la dea dai molteplici aspetti protettriceselvaggia Photo Credits: icicero.itProtettriceselvaggia, la deaè una divinità molteplice. Signora delle piante e delle erbe medicinali,è una Virgo Sacra, ovvero, vergine e non soggetta ad unioni matrimoniali. Spesso è rappresentata accompagnata dal Picus, il suo sacro picchio, portatore del fuoco celeste collegato all’energia auto-fecondante. Tuttavia, ...

Roma.Com

... come noto teatro di culti antichissimi quali quelli posteriori del Dio Sole/Suri, del dio Giano bifronte e della/Ferocia. Cavalieri ha ipotizzato che il sito di Santa Susanna fosse un ...C., era dedicato a, anticadella natura e delle messi. Al centro dell'area, il tempio della Fortuna, è il più recente e l'unico di pianta circolare. Esattamente era detto Aedes Fortunae ... Una festa in onore di Feronia, la dea protettrice della natura e portatrice dell'armonia