Fedele | “Spalletti è furbo Il Napoli ha un nemico Juve? Toglietela da mezzo”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Enricoritiene che Lucianoed ambiguo. Secondo lui ilha une bisogna togliere dalaEnricoindica qual è il verodelai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. L’ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro parla del vertice della classifica: “Chi è la vera antagonista della squadra di? L’unico anti-, oggi, è il. Non dobbiamo pensare ai fantasmi, il solosiamo noi. Può sempre accadere tutto, ma la pochezza degli avversari fa ben sperare. Lantus può rientrare in corsa per lo Scudetto? La ...

'Nel Napoli c'è un mago e si chiama. Più che il Milan penso che l'Inter può dare fastidio, bisogna affrontarla due volte, Kim mostruoso per dedizione' Così ENRICO, ospite di Ottochannel (canale 16) nella trasmissione '...Il 'Super sunday' della Serie A in realtà è una noia mortale : lo specchiodi questo ... E a Napoli , ovviamente: in questo momento la superiorità della squadra diè talmente evidente, ...Previsione di Enrico Fedele su ciò che potrà accadere sabato 12 novembre allo stadio Diego Armando Maradona. Enrico Fedele, storico manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché dirigente sport ...L'ex dirigente e procuratore sportivo è intervenuto come di consueto in radio per parlare della stagione del Napoli.