Fecondazione assistita | la regione Lazio alza il limite d’età

Con questa notizia molte più donne, a partire da oggi, potranno accedere allanel Lazio. La regione, infatti, ha annunciato l'estensione dell'accesso al procedimento fino al compimento dei 46 anni, cambiando il limite che fino a questo momento era fissato ...L'attrice a People rivela di aver provato di tutto per aver un figlio: 'Ho fatto la, ho bevuto tè ...L'appello della Sifes riunita in congresso a Roma: "Al nuovo Governo chiediamo di sostenere i servizi di Pma come strumento per aiutare il Paese a ...L'attrice a People rivela di aver provato di tutto per aver un figlio: "Ho fatto la fecondazione assistita, ho bevuto tè cinesi" ...