FdI cresce nel X Municipio | “Bentornati a De Cesare e Mambor | benvenuto Calì”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ostia – “la squadra di Fratelli d’Italia in Xcon l’adesione di Francesca De, Massimilianoe Enricosi rafforza il nostro impegno per il territorio e la nostra volontà di radicarci ancora di più nei quartieri per essere sempre più vicini ai cittadini”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Coordinatore FdI di Roma Massimo Milani, Fabrizio Ghera, Andrea De Priamo, Mariacristina Masi, Sara Adriani e Pierfrancesco Marchesi, che aggiungono: “Ci avviamo verso un importante appuntamento, quello delle elezioni regionali e abbiamo intenzione di coinvolgere le migliori energie del territorio per vincere sulla compagine di sinistra che tanto male ha fatto alla nostra Regione. Ci stiamo già confrontando su temi concreti, cari ai cittadini e stiamo lavorando sui problemi che ...