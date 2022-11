(Di giovedì 10 novembre 2022) diCon ammirazione devo dare atto a Vittoriodel fatto che sa unire il trasformismo politico, ora tutto puntato verso l’estrema destra, con la riproposizione monotona del peggio di sé, per decenni. Lei,, sostiene che ilfin dal 1935 fu sì «orrore», ma fece anche «buone». Nella sua intervista Lei cita l’Inps, la Treccani e l’Accademia dei Lincei. Dimenticandosi dei “treni in orario”., mi perdoni, credo che non si possa neppure accostare il valore della Treccani con l’esito spaventoso delle leggi razziali o la guerra. Ma Lei si è offeso ed è andato fuori di testa perché ho fatto notare due strafalcioni sull’Inps e sull’Accademia dei Lincei. Invece di aggredirmi verbalmente, avrebbe fatto meglio a riconoscere i due errori e la ...

Il Fatto Quotidiano

Starace e la fascistizzazione dei costumi Ilformalizzò la svolta italianizzante della ... se il suo ruolo di consulente per la musica del sottosegretario Vittoriofosse confermato, ...... era poi diventato uno dei maggiori rappresentanti delbergamasco. A tal proposito, sia ...ha ritenuto la collocazione del busto inopportuna, Rinaldi si è riservato in futuro delle ... Fascismo, Sgarbi mi risponde e aggiunge una terza castroneria. Ecco come stanno le cose [di Enzo Marzo] tanto da essere definito dallo stesso Mussolini “una delle anime più pure e intrepide del fascismo”. Sulla questione della collocazione del busto di Locatelli abbiamo sentito Vittorio Sgarbi, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...