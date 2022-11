Facciamo fiorire l’acqua | strategia green contro allagamenti e siccità

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Al via a Bovisio Masciago, in Brianza, il progetto ‘’, intervento di rigenerazione urbana di un’intera strada con l’utilizzo di sistemi urbani di drenaggio sostenibile (Suds). Nella piazza di via Matteotti, angolo Silvio Pellico, sono stati simbolicamente messi a dimora quattro alberi, esemplari autoctoni di corniolo, primo atto di una piantumazione che vedrà la nascita e lo sviluppo di un patrimonio verde di oltre 500 elementi di specie diverse ma con una caratteristica comune: la capacità di resistere alle variazioni climatiche stagionali. Un requisito base per le aree di bioritenzione (rain garden) dei Suds volte a rendere i suoli più ‘ricettivi’, favorire l’infiltrazione delle acque piovane e combattere l’innalzamento delle temperature. Il costo dell’intervento, di cui BrianzAcque è soggetto ...