Ex Gkn | blitz davanti alla Prefettura | alla stazione | all’aeroporto Protesta contro “il ricatto degli stipendi”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ha organizzato e attuato tre "spontanei", oggi 10 novembre 2022, a Firenze, il Collettivo di fabbrica dell'ex Gkn:centrale di Santa Maria Novella, all'aeroporto Amerigo Vespucci e in via Cavour,e al Consiglio regionale della Toscana L'articolo proviene da Firenze Post.

Tre "spontanei" a Firenze, alla stazione centrale di Santa Maria Novella, all'aeroporto Amerigo ... per il Collettivo di fabbrica exdi Campi Bisenzio (Firenze). I lavoratori hanno dato vita a ...degli operai alla stazione Santa Maria Novella, all'aeroporto e in via ...Ha organizzato e attuato tre "blitz spontanei", oggi 10 novembre 2022, a Firenze, il Collettivo di fabbrica dell'ex Gkn: alla stazione centrale di Santa Maria Novella, all'aeroporto Amerigo Vespucci e ...FIRENZE: Picchi di tensione senza precedenti dopo l'annuncio da parte di Qf di non essere più in condizione di anticipare la cassa integrazione ...