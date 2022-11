Eurolega | la Virtus Bologna sbanca il Forum e batte Milano 64 - 59 - Sport - Basket - quotidiano net

I bianconeri soffrono nel primo quarto ma poi prendono in mano la situazione grazie alla difesa e a un eccellente ...... Mitrou - Long 13; BOLOGNA: Teodosic 15 FINISCE QUI:Bologna corsara al Mediolanum Forum! Le V nere battono Milano, conquistano la seconda vittoria in trasferta in questae ...La Virtus si sblocca, in attacco gira e piazza il break che vale il +10 sulla squadra di Coach Messina, Shengelia e Cordinier trascinano i loro compagni e la difesa bianconera regge gli urti di Davies ...Nella sala stampa del Forum di Assago, il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo commenta la gara appena vinta sui padroni di casa dell'Olimpia Milano: "Bella vittoria ...