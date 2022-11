Esperienze premorte | il nuovo studio sul misterioso fenomeno | “Sull’orlo della morte le persone subiscono un’esperienza cosciente unica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una recente scoperta aggiunge un tassello fondamentale allodeldelle, ovvero i racconti di ciò che i pazienti riferiscono di aver vissuto quando erano sul punto di morire. Infatti, in quello che ad oggi rappresenta il più ampiosull’argomento, condotto dalla NYU Grossman School of Medicine negli Stati Uniti, è stata scoperta la presenza di picchi di attività cerebrale in pazienti nella fase. Questi picchi sono gli stessi dell’attività cerebrale. Loha coinvolto 567 uomini e donne il cui cuore ha smesso di battere durante il ricovero in ospedale e che ha ricevuto un intervento di rianimazione tra maggio 2017 e marzo 2020 ...