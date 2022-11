“Era inevitabile” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | doccia gelata dopo l’annuncio del matrimonio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)sposi:è arrivato nei giorni scorsi. L’ex protagonista del GF Vip ha fatto la proposta dialla sua fidanzata con tanto di anello e video postato sui social: in questi giorni la coppia ha alloggiato al San Luis Lodges, un hotel extralusso in Alto Adige nei pressi di Merano. I fan credevano che i due avessero scelto questo luogo per festeggiare l’anniversario di fidanzamento e, invece,ha organizzato il tutto per chiedere la mano dell’amata. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, ha scrittoa corredo del post in cui si vede uno stralcio della proposta nuziale. In camera da letto, illuminata con delle ...