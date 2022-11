Ennio | il documentario di Giuseppe Tornatore torna al cinema solo per oggi

(Di giovedì 10 novembre 2022), l'acclamatodialcon Lucky Red per il compleanno diMorricone, considerato come il compositore più popolare e prolifico del XX secolo.-omaggio dial Maestro Morricone,alper, 10 novembre, con Lucky Red per celebrare la nascita del musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar® e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Uscito nelle sale lo scorso febbraio, ...

Per festeggiare il 94mo compleanno di Ennio Morricone, nato a Roma il 10 novembre 1928, solo per oggi, il pluripremiato documentario torna al cinema, arricchito da alcuni contenuti inediti aggiunti per l'occasione dal regista Giuseppe Tornatore. "Ho lavorato venticinque anni con Ennio Morricone." ha dichiarato Tornatore. L'Italia partecipa con "Qui Rido Io", film di Mario Martone con il pluripremiato protagonista Toni Servillo nel ruolo di Eduardo Scarpetta, ed "Ennio" del regista Giuseppe Tornatore. Ennio, l'acclamato documentario di Giuseppe Tornatore torna al cinema solo oggi con Lucky Red per il compleanno di Ennio Morricone, considerato come il compositore più popolare e prolifico del XX secolo. Tutto concentrato apre il pianoforte, si siede, comincia a muovere le mani sulla tastiera e parte quel brano da brividi che tutto il mondo ha imparato ad amare, il tema di Deborah di C'era una volta in America.