Enel cerca personale da assumere a tempo indeterminato | le figure richieste | requisiti e come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022), e per questo ha indetto le selezioni per diverseprofessionali per lavoro d’ufficio a. Si tratta di offerte davvero importanti, considera la stabilità e la presenza sul mercato della grande compagnia. Tra i ruoli riti, nel dettaglio, vi sono quelli di esperto consumi energetici, esperto di comunicazione ed esperto di marketing di prodotto. Le candidature sono già aperte, online, e rivolte a profili laureati che hannofino al 28 di novembre per presentare la propria candidatura. I neoassunti lavoreranno principalmente a Roma o Milano. Ma scopriamo qualche altro dettaglio sulle offerte di lavoro, selezioni aperte: esperto consumi energetici a ...