Elmas è sicuro | “La sosta per i Mondiali non farà male al Napoli”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Laper inon faal. Dopo tante partite e tante vittorie questa pausa fa bene a tutti. Anche chi è infortunato si riprenderà, speriamo di rientrare tutti uniti, con lo stesso cervello, per fare bene anche nella seconda metà di campionato”. Lo ha detto Eljif, centrocampista del, a Radio Kiss Kiss, 23enne macedone aldal 2019, ha commentato anche le ultime gare a partire dalla sua maglia di titolare a Bergamo contro l’Atalanta al posto dell’infortunato Kvaratskhelia: “Non sapevo – ha raccontato – che avrei giocato dall’inizio. Non partivo titolare da tanto tempo e l’ho scoperto nella riunione pre-partita. Per me era tipo uno ...

...mancherà ancora però Kvaratskhelia che non si è allenato con i compagni Dopo aver schierato... assenteDestro che ha accusato un problema al polpaccio Resta in piedi il 4 - 3 - 1 - 2 visto ...Poteva essere una mazzata, ma questo Napoli è troppodi sé per lasciarsi intimidire, anche ... infine, la cavalcata travolgente che ha propiziato il gol decisivo di(35'). Nella ripresa l' ...Il Napoli continua la sua cavalcata in Serie A a suon di vittorie. La squadra allenata da mister Luciano Spalletti ieri ha vinto un'altra partita domando ...Atalanta-Napoli 1-2, ai nerazzurri non basta un rigore di Lookman. Gli azzurri rimontano e portano a casa i tre punti. Le pagelle. Musso 5,5: può poco su Osimhen, mentre non sembra ben posizionato sul ...