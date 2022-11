Elisabetta Darida | chi è la figlia di Clelio Darida | età | libri | foto | Instagram | Intolleranze elementari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 novembre 2022) Torna il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Nadia Rinaldi e al regista e attore Edoardo Leo, anchedel sindaco di Roma e poi ministro sotto vari governi, nonché deputato con una lunga carriera politica alle spalle. View this post onA post shared by(@) Cosa sappiamo su(di cui non conosciamo l’età) oggi si racconterà ai microfoni di ...