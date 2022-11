Elezioni Lazio | D’Amato candidato Pd | “Io ci sono | su primarie decide coalizione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – “è ildel Pd e ha la preferenza esplicita di Calenda. Martedì ci sarà la direzione regionale e con lasirà se fare leo meno”. Così Bruno Astorre, segretario regionale del Pd, all’iniziativa organizzata da Alessioal teatro Brancaccio di Roma. “Sein campo? Io do la mia disponibilità a candidarmi a partire dal mio partito e dall’interadel centrosinistra – conferma lo stesso– che l’ultima volta ha vinto leregionali”. “Io lele ho chieste in tempi non sospetti, ma questo – frena ora l’assessore alla Sanità della giunta Zingaretti – è un tema sul quale dovrannore le ...