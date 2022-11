Economia circolare | i prodotti ricondizionati possono contribuire alla salvaguardia dell’ambiente

Leggi su udine20

(Di giovedì 10 novembre 2022) All’interno di questo articolo parleremo dei, detti anche rigenerati o refurbished, e della loro incredibile utilità nelladel pianeta. Isono dei dispositivi tecnologici, come ad esempio gli smartphone, che vengono restituiti dal compratore al produttore o al rivenditore a causa di un guasto nel software, nell’hardware o di un difetto estetico. Questi, piuttosto di essere smaltiti come rifiuti, vengono ripristinati al loro stato originale di perfetto funzionamento tramite alcuni interventi tecnici e rimessi in commercio come dispositivi rigenerati. In questo modo si evita l’accumulo eccessivo di rifiuti e i costi di smaltimento. Vediamo ora insieme alcuni vantaggi che questa pratica può fornire ...