"Ebrei nuovi fascisti". Scritta antisemita sulla sinagoga di Trieste

Una scritta contro gli ebrei è apparsa nella notte sulla facciata della sinagoga di Trieste, nel centro città. "Gli ebrei - è stato scritto in nero - sono i nuovi razzisti e fascisti". Sono in corso le indagini della Digos, anche con il supporto delle immagini dalla videosorveglianza della zona, per risalire agli autori. L'episodio si è verificato lo stesso giorno della "Notte dei cristalli", il 9 novembre. Nel 1938 i nazisti in quella data saccheggiarono le abitazioni ebraiche.