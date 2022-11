(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) –sono due tra glipiùper l’e-basti pensare che tra ile Cyber Monday 2021 glihanno speso online circa 1,8 miliardi di euro (+21% rispetto al 2020). A fare il punto è Payplug – il partner di pagamento per gli esercenti, gli e-merchant e gli attori della fintech – ha condiviso una guida, realizzata in collaborazione con alcuni esperti dell’e-italiano: Palabra, Marlene, Skatti, Skeepers, Callbell e Userbot – che gli esercenti possono utilizzare per assicurarsi che il proprio sito e-sia pronto per affrontare il picco di vendite di fine anno. Al primo posto tra i consigli ai commercianti per ...

Adnkronos

Vediamo le offerte migliori e come risparmiare sull'e -di Amazon.Friday 2022 Il periodo dei super sconti si sta avvicinando. Mancano davvero pochi giorni e ilFriday sta per ...Roma, 10 nov. -Friday e Natale sono due tra gli appuntamenti piu' cruciali per gli e -, basti pensare che tra ilFriday e Cyber Monday 2021 gli italiani hanno speso online circa 1,8 miliardi di euro (+21% rispetto al 2020).[1] A fare il punto e' Payplug - il partner di ... e-Commerce, Black Friday e Natale appuntamenti cruciali: spesi 1,8 mld dagli italiani Black Friday sta per arrivare, ma sono già diverse le promozioni di cui approfittare per quanto riguarda i televisori. Scopriamo i modelli più belli.Il colosso degli e-commerce si prepara all'evento dell'anno, vale a dire il Black Friday. Previsto per venerdì 25 novembre, verrà celebrato anzitempo con una gallery di eventi dal 22 al 25 del mese, n ...