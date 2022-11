Dzeko | a 36 anni incanta | da Gignac a Giroud | chi sono i ' nonni del gol' nel mondo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il talentuoso attaccante francese di origini gitane guida la classifica con ben 11 gol stagionali in 20 partite, per di più essendo un "fuoriquota" che a inizio dicembre spegnerà addirittura 37 ...

La Gazzetta dello Sport

... che nel luglio 2022 è arrivato dal Marsiglia a parametro zero a soli 28. Continua André - Pierre Gignac Christian Noboa Olivier Giroud Flavio Paixao Michael Wilde Mario Rondon EdinDejan ...... ha chiosato il centravanti che poi ha aggiunto: 'Glinon contano, è il campo che deve dimostrare se ce la fai o no. E io penso che ancora ce la faccio'. Il sempreverdevuole continuare a ... Dzeko, 36 anni e 7 gol in stagione: da Gignac a Giroud, chi sono i "nonni del gol" nel mondo Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, è tornato sulla sconfitta contro la Juventus ai microfoni di DAZN: "Contro il Bologna dovevamo vincere. A Torino siamo stati sfortunati, ma ...