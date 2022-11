Droga | maxiblitz tra Italia e Spagna | gli incassi con l' hawala ' Sfera Ebbasta citato al telefono' | ma non è indagato

QUOTIDIANO NAZIONALE

O.)', hanno ricostruito 'l'operatività di due distinte associazioni criminali transnazionali, in grado di movimentare' oltre sei tonnellate di. Accertato nelle indagini 'l'utilizzo di vaste, ...NAPOLI. Per oltre due anni hanno seminato sangue, terrore e un fiume di, tenendo sotto scacco l'intero quartiere Pianura. Con ilmesso a segno a metà luglio dalla polizia, il clan Calone - Esposito - Marsicano è stato finalmente messo all'angolo e per ras ... Maxi blitz nel Napoletano, 100 militari nelle case popolari: trovate bombe, armi e droga Blitz tra Italia e Spagna, 42 persone coinvolte tra italiani, spagnoli e albanesi, e un'inchiesta che sfiora anche persone vicine al rapper Sfera Ebbasta. Il Nucleo di polizia ...Un pitbull faceva la guardia al locale dello spaccio, mentre le vedette controllavano la zona dai tetti. Controlli tra Castello di Cisterna, Acerra e Brusciano. Cocaina e crack nascosti nei gradini de ...