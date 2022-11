Draghi? Da Palazzo Chigi a dove lo beccano | foto pazzesca | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sembrano lontani i tempi in cui Mariopresenziava. Con la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni e la sua successiva nomina a presidente del Consiglio, l'ex numero uno della Banca centrale europea è uscito di scena. Addio alla politica e con ogni probabilità la sua è stata solo una breve parentesi. A confermarlo alcunescattate da Chi che lo vedono ben lontano dai palazzi del potere. Nelle immagini si vede l'ex premier mentre sta facendo la spesa nel mercato vicino casa, nel quartiere Parioli, a Roma. Sulle colonne del settimanale lo si vede ordinare pesce, per poi venire avvicinato da una signora dei banchi della frutta. È lei a offrirgli una melagrana accettata da, che l'ha subito ringraziata. In questi giorni lontani dalla politica - si legge - ...