Dl Aiuti quater | tetto al contante a 5mila euro Novità su Superbonus e accise | cosa prevede

(Di giovedì 10 novembre 2022) Proroga del taglio alle, aumento delal, rateizzazione delle bollette e sblocco delle trivelle. Sono queste alcune delle misure contenute nella bozza del Dl, il decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri, con cui il governo Meloni intende contrastare gli effetti del caro energia. Un pacchetto da circa 9 miliardi di, composto di 13 articoli, cherà con ogni probabilità anche modifiche ale una proroga fino a fine anno dei crediti di imposta. In queste ore hanno iniziato a circolare le prime bozze del documento – non ancora definitivo – che verrà discusso oggi da Giorgia Meloni e dai ministri del suo governo. Rateizzazione delle bollette Una prima misura che sarebbe stata inserita nel Dl ...

ROMA - Arriva la norma sblocca - trivelle . Per superare l'emergenza energetica e far crescere la produzione nazionale il Dlprevede "il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia", in deroga al decreto legislativo del 2006. Nella bozza si prevede inoltre che, "in deroga" al divieto alle ...Sono questi i punti salienti del decretoche il governo varerà a breve per dare un segnale a cittadini e imprese sempre più in difficoltà difronte ai prezzi stratosferici delle bellette ...Nel nuovo decreto Aiuti, che verrà discusso in Consiglio dei ministri, è stata inserita la norma che sblocca le trivellazioni, per la ricerca di ...Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi.