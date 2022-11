Distretto di Gagliano del Capo | accusa di assenteismo | indagati undici dipendenti Asl Nas carabinieri

(Di giovedì 10 novembre 2022) Devono rispondere di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e false attestazioni in certificazioni nei confronti di diversile tre persone a cui è stata notificata stamattina dai NAS deidi Lecce la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio servizio per un periodo di 8 mesi, oltre ad altri 11 tra dirigenti medici, infermieri, impiegati amministrativi, tuttidell’ASL di Lecce, in servizio presso ilSocio-Sanitario didela cui è stato notificato l’avviso di garanzia. I militari hanno dato esecuzione all’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, per numerosi episodi didal proprio posto di ...

... infermieri, impiegati amministrativi, tutti dipendenti dell'Asl di Lecce, in servizio presso ilsocio - sanitario didel Capo. Nei confronti degli indagati, gli inquirenti ...... dalle scuole, dalla Direzione Generale "ASL1 Avezzano - L'Aquila - Sulmona" e dal... Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,...Devono rispondere di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale e false attestazioni in certificazioni nei confronti di diversi dipendenti le tre persone a cui è stata notificata stama ...Assenteismo in corsia, oltre 10 indagati in provincia di Lecce. I carabinieri del Nas stanno concludendo in questi minuti una maxi operazione che riguarda il distretto socio sanitario di Gagliano del.