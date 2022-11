Di Maria | ecco il piano per il rinnovo | i tifosi sognano

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Juventus, la scorsa estate, ha acquistato a parametro zero Di; la società, a quanto sembra, sta pensando aldell’argentino. Nello scorso mercato estivo, la Juventus ha operato in maniera importante sul mercato andando a mettere due ciliegine sulla torta; una di queste è stata, senza dubbio, Di. L’argentino, arrivato a parametro zero, ha immediatamente acceso la fantasia deiconsiderando la sua qualità, decisamente superiore alla media. Il problema, fino a questo momento, sono stati i tre problemi fisici che hanno caratterizzato la stagione dell’esterno offensivo. Il classe 1988 ha disputato due partite di altissimo livello, contro il Sassuolo e contro il Maccabi (all’andata); la speranza è che, dal post mondiale, si possa vedere un giocatore in grado di avere una maggiore continuità di ...