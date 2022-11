Deschamps | «Favorite al Mondiale? Le solite Vi racconto la Francia»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Didier, commissario tecnico della Nazionale francese, ha fatto il punto della situazione verso Qatar 2022 Didierè stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista di Qatar 2022. GIROUD – «Sa ciò che voglio da lui. La sua situazione è cambiata rispetto all’Europeo, ma ho fiducia in lui per ciò che fa in campo e fuori. I gol non sono determinanti, la decisione era presa da un po’. Considero che sia meglio per lache sia con noi. Tutti vorrebbero essere titolari, ma il gruppo è più importante».MAIGNAN – «Purtroppo non poteva essere operativo in tempo, senza bruciare le tappe. A volte la maglia può pesare, ma ha avuto sfortuna con l’infortunio delicato al polpaccio. Da lunedì ho bisogno di giocatori pronti a focalizzarsi sul». RABIOT – «Con noi si è già affermato da ...

